« Maison de retraite, la série » : vos épisodes ce soir sur TF1 (23 mars 2026)

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« Maison de retraite, la série » au programme TV du lundi 23 mars 2026 – Ce lundi soir, TF1 diffuse le final de la série « Maison de retraite, la série ». Au programme, les deux derniers épisodes de la saison 1.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Vos épisodes du 23 mars 2026

Episode 5 « Mamie blues » : Jules retrouve sa grand-mère Nicole, qu’il n’avait pas revue depuis dix ans, depuis la mort de son grand-père. Entre Albert et Nicole, c’est le coup de foudre. Mais un doute plane sur nos aînés : Nicole serait-elle une veuve noire ? Albert court-il un danger ?

Episode 6 « La crise de la double quarantaine » : Après avoir découvert qu’ils ont été victimes d’un attentat, les anciens, comme Adèle et Alban, refusent de se laisser intimider : ils comptent bien résister… en partant faire du camping ! En pleine crise de la double quarantaine, Rico s’éclipse pour aller danser au Macumba, laissant Badou et Inès endosser malgré eux le rôle de parents responsables.



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« Maison de retraite, la série » : rappel de la présentation

Pour la première fois, le foyer Lino Vartan accueille des adolescents condamnés à des travaux d’intérêt général, mais les pensionnaires, hauts en couleur, refusent de partager leur paradis avec ceux qu’ils voient comme des criminels. Lorsque Milann est arrêté par la police, il confie la gestion à Adèle, l’aide-soignante, qui doit gérer des résidents ingérables, sa fille, sa rupture et le retour de son mari, tout en faisant face à Alban qui convoite sa place. La situation se complique encore quand Milann est déféré et que la région supprime les subventions du foyer, laissant planer le doute : quelqu’un cherche-t-il à provoquer sa fermeture ?

Personnages et interprètes

Avec : Stefi Celma (Adèle), Jarry (Alban), Daniel Prévost (Alfred), Chantal Ladesou (La colonelle), Liliane Rovère (Sylvette), Michel Jonasz (Albert), Firmine Richard (Fleurette), Enrico Macias (Rico), Claudette Walker (Marguerite), Pierre-François Martin-Laval (Anthony), Manon Balasuriya (Inès), Aboubacar Bidanessy (Badou), Maleaume Paquin (Jules), Nicoletta (Nicole), Zoé Diowo Ceccaldi (Lily), Gary Mihaileanu (Christophe), Virginie Vignon (Aline)

Avec la participation de : Kev Adams (Milann)