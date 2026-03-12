« Monsieur Parizot » : nouvel épisode inédit avec Corinne Touzet le 30 mars sur TF1



Bonne nouvelle pour les fans de la série dérivée de Camping Paradis : « Monsieur Parizot » revient avec un nouvel épisode inédit le lundi 30 mars 2026 en prime time sur TF1. Toujours porté par Patrick Paroux dans le rôle du célèbre enquêteur amateur, cet épisode intitulé « Cure mortelle » promet une nouvelle intrigue pleine d’humour, de mystère et de rebondissements.











Une enquête au cœur d’un établissement thermal

Dans cette nouvelle aventure, Monsieur Parizot débarque aux « Cures Lorraines » à Nancy avec une idée bien précise : profiter pleinement des installations flambant neuves de cet établissement thermal, entre piscines, bains curatifs et soins de beauté.

Mais son séjour détente tourne rapidement au cauchemar lorsqu’un cadavre est découvert dans le sauna. Si la police conclut rapidement à un accident cardiaque, notre détective amateur – véritable Hercule Poirot de Colmar – est persuadé qu’il s’agit d’un meurtre.

La victime s’était en effet attiré de nombreux ennemis, aussi bien parmi le personnel que parmi les clients du centre thermal. Fidèle à lui-même, Monsieur Parizot décide donc de mener sa propre enquête.



Un duo d’enquêteurs inattendu

Pour résoudre ce mystère, Parizot pourra compter sur l’aide de Fabienne Moreau, incarnée par Corinne Touzet. Ancienne employée de l’établissement, cette quinquagénaire connaît les lieux comme sa poche. Passionnée, comme lui, de « murder mysteries », elle devient rapidement sa partenaire d’investigation.

Entre maladresses, gaffes et intuitions brillantes, ce duo de limiers aussi complice que querelleur va tenter de démasquer le coupable avant qu’il ne puisse échapper à la justice.

Autour de Patrick Paroux et Corinne Touzet, le casting réunit également Aurélien Wiik, Xavier Lemaître, Emma Grandjean, Florence Coste et Philypa Phoenix.

Reste à savoir si Monsieur Parizot, malgré ses gaffes légendaires, parviendra une fois de plus à résoudre l’énigme… Réponse le 30 mars prochain sur TF1.