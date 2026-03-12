Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann s’acharne sur Gabin, Johanna proche de la vérité (épisode du 17 mars)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1880 du 17 mars 2026 – On peut dire que Gabin va se retrouver dans de sales draps dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Gabin est en garde à vue et il fait le coupable idéal.











Publicité





Avec ses problèmes psychologiques et le trou noir qu’il a pour le soir du meurtre, Gabin coche toutes les cases. Et la police a retrouvé chez lui un carnet dérobé dans le cabinet de Lucie Lecoeur !

Gabin finit par se souvenir que Lucie avait proposé de l’accompagner aux urgences et il a eu peur qu’elle montre le montre aux médecins à l’hôpital. Il craignait d’être jugé et interné. Mais Yann s’acharne sur Gabin, il assure à Elise qu’il est convaincu que c’est lui qui a tué Lucie ! Elise ne comprend pas pourquoi Yann est si focus sur Gabin plutôt que de chercher l’amant de la psy…

Pendant ce temps là, alors que Johanna représente la mère de Lucie qui veut se porter partie civile, elle reçoit enfin le dossier d’enquête de Lucie. Le soir, elle en parle avec Yann et lui demande s’ils ont retrouvé le fameux homme marié avec qui elle avait une liaison… Yann est à bout et mal à l’aise. Johanna pense qu’il faut creuser sur cet homme mais Yann dit qu’ils n’ont rien sur lui avant de rappeler à Johanna qu’il n’a pas envie de parler boulot. Il fuit sous sa douche…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna découvre la vérité, les résumés jusqu’au 27 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici