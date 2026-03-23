N’oubliez pas les paroles du 23 mars 2026 : Sandy passe 2 gros caps, quels gains pour la maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 23 mars 2026, 10 victoires pour Sandy – Sandy a passé deux gros caps ce lundi soir dans votre jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Elle a franchi la barre des 10 victoires mais aussi celle des 100.000 euros de gains !











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N’oubliez pas les paroles du lundi 23 mars 2026, 10 victoires pour Sandy

Dans le détail ce lundi soir, Sandy a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission, et encore une fois la somme maximale de 20.000 euros sur la deuxième. Elle totalise ainsi 111.000 euros de gains en seulement 10 victoires ! Impressionnant !

N’oubliez pas les paroles du replay de 23 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.