Un Si Grand Soleil du 24 mars : Elise découvre la vérité sur Yann ! (résumé épisode 1885 en avance)

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Un si grand soleil du 24 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1885 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 24 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Johanna demande à Yann ce qui s’est passé avec le miroir dans la salle de bain. Il dit qu’il a glissé sur le tapis… Johanna lui reproche de se moquer d’elle : il n’a pas pu se faire ça en glissant. Yann s’emporte et avoue avoir donné un coup de poing dans le miroir. Johanna veut savoir c qui se passe, il parle encore du boulot et finit par lui hurler dessus. Il s’excuse et lui demande un peu d’espace… Johanna est sous le choc.

C’est le jour J pour Elodie, qui part dans 3h. Elle pleure et prend Ludo dans ses bras. Elle lui dit qu’il va beaucoup lui manquer et elle le remercie pour tout. Ils se remémorent toutes les batailles qu’ils ont gagné ensemble. Ludo est ému.



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Au commissariat, Elise retrouve Yann et lui demande s’il est tombé du lit. Il ne répond même pas. Elle demande ce qu’il s’est fait à la main, il l’envoie balader. Il dit avoir interrogé un patient de Lucie qui avait fait une fixette sur elle. Yann le trouve suspect mais Elise dit qu’il a un alibi le soir du meurtre. Elise lui demande pourquoi il fait une fixette sur les patients au lieu de rechercher l’amant… Il lui demande ce qu’elle insinue. Elle lui répond « rien », il lui dit de « fermer sa gueu** ».

A la ferme, Flore reproche à Charles de ne pas avoir répondu à son sms. Il dit avoir été dépassé par le boulot, il a oublié de répondre. Il lui propose d’aider une chèvre à accoucher, elle préfère en rire. Elle lui propose de passer au food-truck cet après-midi.

Florent retrouve Johanna en pleurs au cabinet. Il demande ce qu’il peut faire pour elle, il comprend que c’est Yann. Johanna ne comprend pas, il s’est renfermé et c’est de pire en pire. Elle pense qu’il a une maitresse !

C’est l’heure du départ d’Elodie. Elle est en larmes au moment de dire au revoir à son père, Elise et Ludo. Ludo retrouve ensuite Pauline, elle est mal. Elle dit qu’elle a tout gâché. Il pense que c’était le moment pour Elodie d’aller ailleurs, voir de quoi elle est capable.

Au commissariat, Elise regarde l’adresse de Yann et cible ensuite les bijouteries proches de chez lui. Yann la rejoint et lui demande ce qu’elle fait, elle dit rechercher la bijouterie du bracelet et il lui demande pardon. Elle accepte ses excuses. Il a vérifié l’alibi du patient, il a bien dit la vérité.

Flore a fait un smoothie à Charles avec les fruits de la ferme, il n’a pas l’air emballé. Ils décident de se tutoyer. Elle lui explique que son premier métier, c’est artiste. Elle lui propose d’être son modèle mais Charles a une vision de la mort d’Eliott… Il prend la fuite ! Flore revient à la coloc, elle dit qu’elle est périmée ! Charles lui a mis un gros vent. Ludo pense qu’il est fleur bleue. Elle assure ne pas avoir été offensive.

Elise trouve enfin le bon bijoutier. Il explique l’avoir vendu à un homme, il a le reçu bancaire et il va lui envoyer. Elise est soulagée ! Dans sa voiture, Yann voit Lucie qui lui dit de dire la vérité… Il dit que s’il fait ça, il perdra Johanna. Lucie lui dit qu’il l’a déjà perdue. Thierry tape à sa fenêtre, il voit qu’il parle tout seul et lui rend le portefeuille qu’il a oublié… Il lui demande s’il a un souci, Yann l’envoie balader.

En partant du commissariat, Elise reçoit un appel de la banque. Elle lui donne le nom qui correspond aux références de la transaction : Yann Cross ! Elise est sous le choc, elle va demander une commission rogatoire pour avoir ses relevés de compte. Elle va prévenir Becker dans son bureau : elle a le nom de l’amant de Lucie, c’est Yann !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un meurtre, l’espoir de Yann, les résumés jusqu’au 10 avril 2026

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