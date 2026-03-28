N’oubliez pas les paroles du 28 mars 2026 : Sandy passe un cap, quels gains pour la maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 28 mars 2026, 20 victoires pour Sandy – Sandy a passé le cap des 20 victoires ce samedi dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ».


N'oubliez pas les paroles du 28 mars 2026 : Sandy passe un cap, quels gains pour la maestro ?
Capture FTV


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N’oubliez pas les paroles du samedi 28 mars 2026, 20 victoires pour Sandy

Dans le détail ce samedi soir, Sandy a remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la première émission, et 1.000 euros sur la seconde émission. Elle totalise ainsi 132.000 euros en 20 victoires. Et pour sa 20ème victoire, elle a remporté un séjour en croisière !

N’oubliez pas les paroles du replay de 28 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

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