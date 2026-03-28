Un Si Grand Soleil Spoilers : le meurtrier de Lucie démasqué, Yann affronte Johanna, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 30 mars au 3 avril 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 30 mars au 3 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la découverte de la vérité au sujet du meurtre de Lucie Lecoeur. Elise va proposer à Akim d’unir leurs forces pour innocenter Yann en trouvant le véritable coupable. Et alors qu’ils sont dans le cabinet de Lucie, ils découvrent un micro caché dans une lampe… Ce micro va les mener jusqu’à l’ancien procureur Bernier. Arrêté et interrogé, il finit par avouer avoir fait placer se micro pour avoir un moyen de pression contre Roxane Vanier. Et il a des enregistrements d’elle qui prouvent qu’elle a tué Lucie Lecoeur ! Arrêtée, Roxane Vanier passe aux aveux.

Yann est donc innocenté et l’heure de la confrontation avec Johanna a sonné.



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Quant à Elisabeth, elle décide de rendre Alain jaloux en utilisant Nicolas Fourneau de Midi Libre, qui craque clairement pour elle. Et à l’hôpital, Clémence est totalement addict aux opiacés et va jusqu’à en voler sur le chariot de David…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 mars au 3 avril 2026

Lundi 30 mars 2026 (épisode 1889) : Tandis qu’Elise et Akim décident de faire équipe sur leur enquête, Johanna se demande jusqu’où Yann serait capable d’aller.

Mardi 31 mars 2026 (épisodes 1890) : Alors que Claudine se délecte des malheurs de Johanna, les potins vont bon train parmi les journalistes.

Mercredi 1er avril 2026 (épisode 1891) : Ulysse craint que le nouvel associé d’Alix ne les entraîne dans les problèmes. Quant à Bernier, il révèle qu’il a de quoi monnayer sa tranquillité auprès de la police.

Jeudi 2 avril 2026 (épisode 1892) : Dimitri s’invente une nouvelle activité. De son côté, Catherine apprend une mauvaise nouvelle.

Vendredi 3 avril 2026 (épisode 1893) : Alors que la soirée d’Elisabeth prend un tournant surprenant, Yann s’explique enfin avec Johanna, mais va-t-elle l’écouter ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 30 mars au 3 avril 2026

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