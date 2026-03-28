Tennis Miami : la finale Sabalenka / Gauff en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis tournoi WTA de Miami – Sabalenka / Gauff en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi soir. Place à la finale du tournoi WTA de Miami aujourd’hui. La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka affronte l’américaine Coco Gauff.





Un match à suivre ce soir, à partir de 20h, sur beIN Sports.







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La finale dames du WTA 1000 de Miami oppose ce soir la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka à l’Américaine Coco Gauff, dans une affiche très attendue entre deux des joueuses les plus en forme du moment. Sabalenka, déjà sacrée à Indian Wells, vise un prestigieux « Sunshine Double », performance rare qui consisterait à remporter les deux plus grands tournois nord-américains du mois de mars la même année.



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De son côté, Gauff disputera sa première finale à Miami devant son public, portée par un parcours solide et une confiance grandissante au fil du tournoi. Son jeu explosif et sa qualité de déplacement pourraient poser des problèmes à la puissance de Sabalenka, dans ce qui s’annonce comme une opposition de styles spectaculaire et indécise entre deux figures majeures du tennis féminin actuel.

Tournoi de Miami, la finale Sabalenka / Gauff en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIn Sports à partir de 16h.

Sur le site du WTA Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sabalenka / Gauff, finale du tournoi WTA de Miami 2026, un match à suivre ce soir.