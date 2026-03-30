Un Si Grand Soleil du 31 mars : Elise et Akim font une découverte choc (résumé épisode 1890 en avance)

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Un si grand soleil du 31 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1890 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 31 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Elisabeth raccroche avec Nicolas, ils ont programmé un nouvel enregistrement pour le podcast lundi. Alain se moque et ne comprend pas qu’elle se réjouisse… D’habitude elle n’aime pas ça. Elisabeth n’a pas souvenir d’avoir déjà dit ça. Elle dit avoir changé d’avis, Alain a clairement l’air jaloux et elle appuie là où ça fait mal, elle dit qu’elle apprécie passer du temps avec un homme intelligent et drôle…

Elise et Akim viennent annoncer à Becker qu’ils ont retrouvé un micro dans le bureau de Lucie Lecoeur. Becker rappelle qu’Akim est à l’IGPN et son travail est d’enquêter sur le lieutenant Cross. Elise insiste : si le cabinet de la psy était sur écoute, ça a forcément un lien avec le meurtre ! Becker veut savoir d’où vient ce micro, Elise dit avoir demandé à la PTS.



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Claudine arrive à son cabinet, Levars la retrouve et lui demande comment ça s’est passé à Paris. Elle dit avoir fait le job. Levars lui parle de Lucie, il représente un suspect et lui parle d’un dossier croustillant. Il lui dit que Yann Cross, le mari de son ex associée, était l’amant de la psy ! Il est soupçonné. Claudine est surprise, elle réalise que cette aventure a commencé juste après le mariage et elle se réjouit de savoir Johanna dans tous ses états…

Au commissariat, Thierry dit à Akim qu’il n’a jamais compris comment on pouvait bosser à l’IGPN. Akim dit que des collègues l’ont inspiré et il veut montrer qu’on ne peut pas tout faire avec l’uniforme. Thierry lui dit qu’il est bien à sa place… Akim lui dit de faire attention, il est son supérieur maintenant. Thierry dit qu’il lui a tout appris, Akim répond qu’il lui a surtout appris ce qu’il ne fallait pas faire.

Akim retrouve Elise, elle a eu le fabriquant du micro et se rend chez le détaillant qui le vend. Plus tard, elle retrouve Akim. Il a retrouvé la trace de la vente du micro mais l’acheteur a payé en cash. Il va lui envoyer les caméras de surveillance.

Chez Midi Libre, Kira dit à Marc que Nicolas clignotait comme un sapin de Noël devant Bastide. Marc ne comprend pas, d’autant qu’il est marié. Nicolas les interrompt… il a surement entendu et leur demande de venir faire le point dans leur bureau !

A l’hôpital, David parle à Alain de la plaquette de médicaments qui a disparu du chariot. Il s’agit d’opioïdes, il pense qu’ils ont été volés. Alain trouve ça très grave, Clémence les entend parler…

Elisabeth est avec Catherine, qui ne comprend pas que ce podcast l’intéresse. Elle dit comme Alain, ça agace Elisabeth. Et Catherine participe aussi au podcast, elle va retrouver Nicolas pour l’interview.

Clémence est avec Laurine, elle dit qu’elle doit aller opérer mais elle a très mal au dos… Laurine lui conseille de reporter mais Clémence assure être en état d’opérer. Quand Laurine s’en va, elle prend un médicament.

Johanna appelle pour renoncer à la procédure d’adoption. Florent la rejoint, Johanna dit que c’était l’assistante sociale. Elle est triste mais dit que c’était une évidence, c’était avec Yann qu’elle voulait un enfant et personne d’autre. Elle dit qu’il a tout fichu en l’air…

Elise montre à Akim les images de l’homme qui a acheté le micro. Et il est fiché : Simon Nabeli. Il a été arrêté il y a un an pour escroquerie et elle a une adresse. Ils vont ensuite l’arrêter et l’interrogent sur Lucie Lecoeur, qu’il a mis sur écoute. Elise le prévient : il est mêlé à un meurtre !

Nicolas interviewe Catherine. Elle se confie sur son entreprise et sur François. Catherine interroge ensuite Nicolas sur son épouse, actionnaire du journal. Il lui parle ensuite d’Elisabeth et son mari médecin… Catherine confie n’avoir jamais compris comment leur couple fonctionne. Elle trouve qu’Alain manque d’ambition pour une femme comme Elisabeth.

Alain vient parler à Clémence du vol d’opioïdes. Elle lui demande quoi faire, Alain pense qu’il vaut mieux le signaler à la direction au cas où ça serait un soignant. Elle lui dit qu’elle va faire sa petite enquête et elle le tient au courant…

Sabine est avec Johanna, Yann les observe depuis sa voiture et pleure…

Elise et Akim parle à Becker de l’acheteur du micro. Ils lui ont mis la pression et il a fini par parler : il a acheté le micro pour… l’ancien procureur Bernier ! Becker est sous le choc.

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