N'oubliez pas les paroles du 6 mars 2026 : Augustine, la tombeuse de Maxime, ne brille pas

Augustine a signé une nouvelle victoire ce vendredi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». Et aujourd'hui, la tombeuse de Maxime n'a pas brillé.


N'oubliez pas les paroles du 6 mars 2026 : Augustine, la tombeuse de Maxime, ne brille pas
N’oubliez pas les paroles du vendredi 6 mars 2026, Augustine continue

Il n’y avait qu’une émission ce soir pour cause de Jeux Paralympiques, Augustine n’a pas gagné le moindre euro. Elle totalise ainsi 10.000 euros en 2 victoires après son beau démarrage d’hier soir. Elle sera de retour samedi soir pour tenter de garder son micro d’argent.

N’oubliez pas les paroles du replay de 6 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

