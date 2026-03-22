« Nous, les Leroy » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (22 mars 2026)



Publicité





« Nous, les Leroy », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 22 mars 2026 sur TF1. Un film signé Florent Bernard avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h15 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







Publicité





« Nous, les Leroy » : histoire

Après un premier rendez-vous idyllique, l’alchimie entre Ben et Bea vole en éclats à cause d’un incident embarrassant. Convaincus qu’ils ne se recroiseront jamais, ils se retrouvent pourtant par hasard à Sydney, invités tous les deux au mariage de la sœur de Bea. Bien qu’ils ne puissent plus se supporter, Bea propose un plan digne des adultes les plus… raisonnables : faire semblant d’être en couple pour sauver les apparences devant sa famille.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Charlotte Gainsbourg (Sandrine Leroy), José Garcia (Christophe Leroy), Lily Aubry (Loreleï Leroy), Hadrien Heaulmé (Bastien Leroy)



Publicité





Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Nous, les Leroy » c’est ce dimanche soir sur TF1 et TF1+.