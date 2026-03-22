Sept à huit du 22 mars 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 22 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 22 mars 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Ils travaillent, ont des revenus, mais finissent toujours le mois dans le rouge. Une vie à découvert et les solutions pour en sortir.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 Exclusif : les rescapés de Crans-Montana, le long combat de Coline et de Hugo pour se reconstruire.

🔵 En Savoie, le pari de René et Maxime pour retrouver leur troisième étoile.

🔵 Et le grand frisson à Orlando, en Floride, la ville aux 300 parcs d’attractions.

🔵 Exceptionnellement en raison de l’édition spéciale des élections municipales, pas de portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 21 mars 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.