Sept à huit du 22 mars 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 22 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».
On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.
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Sept à huit du 22 mars 2026 : au sommaire ce dimanche soir
Dans « 7 à 8 Life »
🔵 Ils travaillent, ont des revenus, mais finissent toujours le mois dans le rouge. Une vie à découvert et les solutions pour en sortir.
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Dans « 7 à 8 »
🔵 Exclusif : les rescapés de Crans-Montana, le long combat de Coline et de Hugo pour se reconstruire.
🔵 En Savoie, le pari de René et Maxime pour retrouver leur troisième étoile.
🔵 Et le grand frisson à Orlando, en Floride, la ville aux 300 parcs d’attractions.
🔵 Exceptionnellement en raison de l’édition spéciale des élections municipales, pas de portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.
D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 21 mars 2026.
Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.