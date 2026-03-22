Des trains pas comme les autres du 22 mars : direction l’Argentine ce soir sur France 5

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Des trains pas comme les autres du 22 mars 2026 – C’est deux rediffusions de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce lundi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène en Argentine.





A suivre dès 21h00 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







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Des trains pas comme les autres du 22 mars 2026 : « Argentine du Sud »

L’Argentine est un immense pays au riche passé ferroviaire. De la Patagonie et ses glaciers majestueux jusqu’à la vibrante Buenos Aires, Philippe s’apprête à traverser le pays en train. Son premier voyage l’emmène à bord d’un convoi pas comme les autres : la célèbre « Trochita », un petit train à vapeur qui serpente à travers les montagnes et offre des paysages spectaculaires. Particularité étonnante, on peut même y faire griller un barbecue directement sur la locomotive !

Après cette expérience insolite, Philippe découvre une étonnante tradition populaire autour du Gauchito Gil, une figure vénérée en Argentine. Il poursuit ensuite sa route à travers la mythique pampa, un trajet qui le conduit jusqu’à Buenos Aires. Il y arrive au moment idéal : chaque 29 du mois, les Argentins respectent une coutume bien particulière en dégustant des gnocchis, un plat censé attirer la chance et la prospérité.



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Philippe quitte ensuite la capitale pour rejoindre à nouveau les montagnes et embarque à bord du Patagonico, un train qui traverse la Patagonie d’ouest en est, au cœur de paysages désertiques à couper le souffle. Ce périple est pour lui l’occasion de rencontrer les habitants de cette région reculée et d’atteindre enfin les célèbres glaciers du sud de l’Argentine.

Et à 21h50 : « Argentine du Nord »

Philippe part à la découverte de l’Argentine du Nord, un territoire aux contrastes saisissants. Son périple le mène des montagnes escarpées de la cordillère des Andes aux plages propices au farniente, jusqu’à Buenos Aires, la capitale effervescente du pays.

Son voyage en train débute près de Salta, au cœur des mythiques montagnes du Nord. Autrefois, des trains légendaires circulaient sur ces voies parfois malmenées par le temps. Aujourd’hui, une équipe de cheminots passionnés entretient la ligne au quotidien pour lui redonner toute sa splendeur. Pour inspecter les rails, ils utilisent un engin étonnant, à mi-chemin entre le train et le pick-up.

Philippe poursuit ensuite sa route dans les Andes, où il fait la rencontre des lamas, animaux emblématiques de la région. À bord d’un nouveau train, il découvre aussi une boisson énergisante très populaire en Argentine : le maté.

Son itinéraire le conduit ensuite à Rosario, grande ville qui a vu naître de nombreux footballeurs de renom. Le jour de son passage n’est pas anodin : des fans s’y rassemblent pour assister à une messe en l’honneur de leur idole, Diego Maradona. Une église pas comme les autres, qui illustre la ferveur incroyable des Argentins pour le football.

Philippe reprend ensuite le train pour Buenos Aires. Malgré une inflation persistante depuis des années, la capitale continue de vibrer au rythme du tango. Il y découvre également un quartier singulier : le delta. Dans ce dédale de canaux et de rivières, c’est un autre visage de Buenos Aires, plus vert et plus paisible, qui se révèle, avec ses étonnants bateaux-épiceries sillonnant les eaux jusqu’à l’océan.

Car l’Argentine, c’est aussi une immense façade maritime sur l’Atlantique. Philippe fait halte dans une station balnéaire abandonnée, un lieu saisissant, désertique, qui ressemble à un décor de film fantastique. Il conclut enfin ce voyage inoubliable dans la charmante ville d’Epecuén, marquée par une histoire hors du commun.

« Des trains pas comme les autres » revient ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV