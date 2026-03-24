Plus belle la vie spoiler : Kassian inquiet, la police face à un nouveau colis terrifiant ! (25 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 25 mars 2026 – Les choses vont prendre une nouvelle tournure pour le moins surprenante dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du mercredi 25 mars 2026, la police va se retrouver face à un nouveau colis terrifiant !











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Alors que Jean-Paul et Patrick sont fous d’inquiétude pour les enfants, Noémie débarque au commissariat avec Aurore et Raphaël. Elle explique à Boher qu’elle n’avait plus de batterie sur son téléphone mais elle a reconnu Kévin Pelot qui les suivait. Elle a réussi à le semer ne se cachant chez une fleuriste, à qui elle a tout expliqué et qui les a fait sortir discrètement par la porte de derrière…

En prison, Jean-Paul retrouve encore Kassian. Il lui montre une enveloppe retrouvée chez Pelot qui contient… des photos de sa mère ! Kassian est très inquiet et veut qu’elle soit placée sous protection. Il assure que Pelot n’a pas l’envergure pour être le maître du jeu, il pense qu’il obéit aux ordres de quelqu’un d’autre.



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A la résidence, Jules et Steve tentent de mettre en garde Noémie. Mais elle est convaincue que Pelot ne s’intéresse pas à elle mais seulement à ce qui touche à Boher. Elle se moque d’eux avant de partir rejoindre les enfants…

Plus tard, Jean-Paul reçoit un appel de la prison : Kassian a reçu un nouveau colis ! Il fonce l’ouvrir avec Patrick et Idriss. A l’intérieur : une nouvelle boite de jeu. Ce jeu s’intitule « La disparition de Noémie Blomet, un jeu d’enquête intriguant ». Ils comprennent que Noémie a certainement été enlevée !

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