Plus Belle La Vie spoilers : retours, procès, Aya fait une rencontre, les résumés jusqu’au 10 avril 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 10 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en avril dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Aya va faire une rencontre au Mistral. Pendant ce temps là, Ulysse défend un client dans un procès compliqué… La pression monte pour l’avocat, qui ne va pas bien en ce moment.

De leur côté, Thomas et Zoé sont de retour à Marseille. Zoé semble cacher quelque chose à sa mère tandis que Thomas fête Pâques en famille. Quant à Jean-Paul, il savoure la fin de l’enquête et ses retrouvailles avec Léa. Mais il reste inquiet pour la suite…. Léa fera-t-elle un choix définitif entre son mari et Apolline ?



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Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 550) : En difficulté, Ulysse pense avoir trouvé une stratégie pour son procès. Noémie, elle, doit prendre une décision lourde de conséquences. De retour au Mistral, Thomas fête Pâques en famille.

Mardi 7 avril 2026 (épisode 551) : Déterminé, Ulysse cherche une faille dans les accusations contre son client. De son côté, Boher s’inquiète que son bonheur soit de courte durée. Au Mistral, un client inattendu aide Aya face à une situation délicate.

Mercredi 8 avril 2026 (épisode 552) : C’est le premier jour du procès et la pression monte pour Ulysse et son client. À l’approche de l’arrivée du bébé, Ariane découvre qu’elle a encore beaucoup à faire. Alors qu’il rencontre des problèmes de trésorerie, Eric se fait remonter les bretelles par Thomas…

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 553) : Face aux nouvelles accusations du camp adverse, Ulysse doit réagir vite. Le comportement fuyant de Zoé réveille les instincts d’enquêtrice de sa mère. Entre Aya et sa nouvelle rencontre, une petite mise au point s’impose.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 54) : Au tribunal, Ulysse parvient à marquer des points. Bien décidée à comprendre, Ariane sollicite l’aide d’un vieil ami dans son enquête. Pendant ce temps, Aya met tout en œuvre pour en savoir plus sur l’homme mystère.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :