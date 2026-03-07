Plus Belle La Vie spoilers : Natacha arrêtée, la terrible menace de Kassian, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 9 au 13 mars 2026)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 mars 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur la statue de Saint-Joseph. Les détectives et les policiers du Mistral découvrent que c’est Natacha, l’amie d’enfance de Gabriel qui l’a volée ! Elle espérait un miracle de Saint-Joseph pour guérir du cancer. Elle est retrouvée et arrêtée, Gabriel tombe de haut.

De son côté, Jean-Paul doit faire face au retour de Kassian. Un colis suspect est signalé par la prison. Jean-Paul l’ouvre avec Patrick et Idriss, ils découvrent un nouveau jeu d’enquête intitulé « Assassinat au Mistral ». Il s’agit clairement d’un défi lancé par Kassian : ils doivent résoudre le jeu pour déjouer un meurtre dans le quartier !

Quant à Léa et Apolline, elles sont amoureuses. Et une imprudence pourrait bien les voir démasquées…



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 (épisode 535) : Les derniers événements permettent aux détectives et aux policiers de faire avancer l’enquête. Au même moment, le centre pénitentiaire alerte le commissariat de la présence d’un colis suspect. Amoureuse, Apolline a préparé une surprise à sa moitié.

Mardi 10 mars 2026 (épisode 536) : Au commissariat, les policiers redoutent ce que contient le mystérieux colis. Inquiet pour la santé d’un proche, Riva tente de le convaincre de suivre un traitement. De son côté, Luna refuse de baisser les bras pour son petit-fils.

Mercredi 11 mars 2026 (épisode 537) : Une lourde menace plane sur le quartier du Mistral et un de ses habitants. En parallèle, Jennifer se lie d’amitié avec une nouvelle connaissance. Lors du tutorat, Lucie s’interroge sur l’attitude de Martin.

Jeudi 12 mars 2026 (épisode 538) : Pour avancer, les policiers doivent accepter de suivre les règles de leur suspect. Malgré sa bonne action, Vanessa n’est pas tirée de l’affaire Oktalis. Chez les Hersant, Zoé cherche à s’extirper du cocon familial.

Vendredi 13 mars 2026 (épisode 539) : Les policiers sont toujours à la recherche de nouveaux éléments pour résoudre l’énigme. Par manque de vigilance, la nouvelle histoire de Léa risque d’être compromise. Au Mistral, Robert a une terrible nouvelle à annoncer à Mirta.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 9 au 13 mars 2026

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…