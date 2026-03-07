Danse avec les Stars : Ian Ziering s’exprime après son élimination « je suis déçu » (VIDÉO)



C’est l’américain Ian Ziering qui a été éliminé de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du cinquième prime de l’aventure. Après plusieurs semaines d’entrainement acharné, Ian et sa partenaire Denitsa Ikonomova n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les troisièmes éliminés de la saison.











« C’est compliqué, ça a été une expérience incroyable » a déclaré Ian Ziering, à chaud juste après son élimination. « Je me suis vraiment amusé mais bon évidemment, je suis déçu. J’ai fait de mon mieux, j’aurai aimé continuer l’aventure pour Denitsa, pour mes fans qui me suivent chez moi, pour mes enfants qui me soutiennent »

« Mais voilà, j’ai manqué d’énergie et ça ne pardonne pas ! Ici sur le parquet la compétition est tellement intense qu’à la moindre erreur, c’est fini. Et voilà j’ai fait plusieurs erreurs et les juges ont été généreux je pense » a-t-il expliqué.

L’acteur de la série « Beverly Hills » reste très fair play : « C’est l’aventure, il faut que le meilleur soit choisi et moi je suis fier de ce que j’ai pu faire. Ça n’a pas été facile ! Et je retiens l’amitié, je l’aime Denitsa, elle est incroyable ! (…) On va se revoir« .



Il a ajouté s’être senti « honoré » d’avoir été choisi pour rejoindre le casting de cette saison de « Danse avec les Stars » et a salué les qualités humaines des autres célébrités et de toute l’équipe du programme.

Une interview à découvrir en intégralité en vidéo sur TF1+.

