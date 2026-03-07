Audiences 6 mars 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant le Tournoi des Six Nations



Publicité





Audiences 6 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le 5ème prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,46 millions de téléspectateurs pour 14,8% de pda.





C’est devant France 3 avec le Tournoi des Six Nations et le match Irlande / Pays de Galles, qui a intéressé 2,09 million de téléspectateurs pour 12,8% de pda.







Publicité





Audiences 6 mars 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques, qui a intéressé 2,05 million de téléspectateurs pour 11,8% de pda.

Belle performance pour France 5 avec la rediffusion du film « Adieu poulet », qui a rassemblé 1,67 million de téléspectateurs pour 10,2% de pda.



Publicité





M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Arnaques ! », qui a rassemblé 1,35 million de téléspectateurs pour 8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie