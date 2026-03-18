« S.W.A.T. » du 18 mars 2026 : les épisodes inédits ce soir sur TF1

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« S.W.A.T. » du 18 mars 2026 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 8 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







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« S.W.A.T. » du 18 mars 2026 : vos épisodes inédits ce soir

« David contre Goliath » : Hondo et son équipe surveillent discrètement une gare routière afin d’arrêter un terroriste connu sous le nom de Goliath. Mais leur mission se complique lorsqu’un groupe de braqueurs surgit et prend les personnes présentes en otage. Le SWAT doit alors réussir à démasquer le terroriste tout en empêchant que la situation ne dégénère sous la menace des braqueurs.

« Protection rapprochée » : Lors d’une soirée privée, l’équipe du SWAT assiste à l’enlèvement de deux vedettes du football universitaire. Au cours de l’enquête, Deacon attire malgré lui l’attention d’une admiratrice envahissante. L’unité doit alors résoudre rapidement cette affaire tout en composant avec ces imprévus personnels.



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Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan), Anna Enger Ritch (Zoe Powell), Niko Pepaj (Miguel « Miko » Alfaro), Annie Ilonzeh (Devin Gamble), Patrick St. Esprit (Robert « Bob » Hicks)