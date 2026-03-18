Top Chef du 18 mars 2026 : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

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Top Chef du 18 mars 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 3 de la saison 17 de « Top Chef ». Après les éliminations de Sacha et Maël, la compétition se poursuit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 18 mars 2026, le programme de l’épisode 3

Surnommé le « pape de la gastronomie », Paul Bocuse a profondément marqué la cuisine française en révolutionnant le rôle du chef, en le faisant sortir de sa cuisine pour aller à la rencontre des clients. Aujourd’hui encore, cette approche inspire toute une nouvelle génération de grands chefs, prêts à « briser le mur » entre cuisine et salle.

C’est précisément le défi qui attend les candidats cette semaine dans Top Chef. Direction l’emblématique Abbaye de Collonges, où ils rendront hommage à celui qui aurait célébré ses 100 ans en 2026.



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Pour l’occasion, ils seront accompagnés de deux Meilleurs Ouvriers de France, Gilles Reinhardt et Olivier Couvin, héritiers du savoir-faire de Bocuse, ainsi que du chef pâtissier Benoît Charvet. Ensemble, ils pousseront les candidats à se dépasser.

Au programme : revisiter deux grands classiques du chef, la soupe et la croûte de feuilletage, tout en assurant un véritable service en salle. Un exercice exigeant, sous l’œil attentif du jury et de chefs de renom comme Régis Marcon, Tabata Mey et Christopher Coutanceau.

Rappel de la présentation de la saison 17

Pour cette nouvelle édition, le concours culinaire se renouvelle en profondeur. Les brigades disparaissent et les chefs Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel retrouvent pleinement leur rôle de jurés. Désormais, les candidats doivent défendre seuls leur cuisine et leur univers face à l’ensemble du jury.

Autre changement important : les épreuves quittent le plateau. Cette saison, les candidats sont chaque semaine plongés dans des lieux spectaculaires et des univers culinaires variés, afin de mettre à l’épreuve leur capacité d’adaptation et de stimuler leur créativité.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.