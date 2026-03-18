« L’affaire Laura Stern » : le final ce soir sur France 2 (18 mars 2026)

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« L’affaire Laura Stern » au programme TV du mercredi 18 mars 2026 – Ce mercredi soir, France 2 termine la diffusion de sa série inédite « L’affaire Laura Stern », avec Valérie Bonneton dans le rôle principal.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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Vos épisodes du 18 mars 2026

Episode 3 : Laura a une nouvelle fois dépassé les limites en cherchant à protéger Aminata, la femme de ménage avec qui elle travaille à la pharmacie depuis des années. Consciente qu’elle ne peut plus continuer ainsi, elle décide de se rendre à la police pour avouer la vérité… Autour d’elle, son geste reste incompris : sa famille et son mari sont anéantis, et même son avocat, qui envisage de plaider la folie, peine à la suivre. Seul le lieutenant de police David Vernet, qui l’a accompagnée au sein de l’association, semble saisir la profondeur de sa souffrance.

Episode 4 : Après plusieurs années de détention, le procès de Laura s’ouvre enfin. Très attendu, il dépasse largement le simple fait divers pour interroger la justice des hommes dans son ensemble. Maître Tamara Spitz, avocate brillante et médiatique, choisit de faire de cette affaire son combat, défendant l’idée que Laura est une héroïne engagée pour la cause des femmes. À travers elle, c’est la question du droit d’ingérence face à une réalité injuste qui est posée. Deux visions du monde s’affrontent alors. Laura sortira-t-elle indemne de cette épreuve ?



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« L’affaire Laura Stern » – rappel de la présentation

Laura, pharmacienne et mère de famille, a créé Femmes Debout, une association destinée à soutenir les femmes victimes de violences. Un jour, elle assiste impuissante au meurtre de l’une de ses adhérentes. Profondément traumatisée par ce féminicide et révoltée par l’inaction de la police et de la justice, elle décide alors de répondre à la violence des hommes par la violence afin de protéger celles qui l’entourent.

Le casting

Avec : Valérie Bonneton (Laura), Samir Guesmi (David), Pauline Parigot (Camille), Rym Foglia (Djamilla), Pascal Rénéric (Julien), Yannick Renier

(Jean-Marie), Marie-Sophie Ferdane (Maitre Spitz), Eva Huault (Audrey), Darren Muselet (Kevin), Catherine Amé (Aminata)