Secret Story : polémique autour du casting, une question jugée illégale



Publicité





Alors que TF1 vient tout juste d’annoncer l’ouverture du casting de la prochaine saison de Secret Story, une question du formulaire d’inscription suscite déjà la controverse. Comme l’a remarqué Le Figaro, l’une des rubriques du questionnaire demande aux candidats de préciser leur orientation sexuelle.











Publicité





Un point qui pose problème sur le plan juridique. En effet, l’orientation sexuelle – tout comme la situation familiale ou encore les opinions religieuses et politiques – fait partie des informations qu’un employeur n’a pas le droit de demander à une personne qu’il envisage d’embaucher.

Or, dans le cadre d’une émission de télé-réalité, les candidats sont considérés comme des salariés de la société de production. Dans le cas de Secret Story, il s’agit de Endemol France.

Interrogée par Le Figaro, la société assure toutefois que cette question « n’est pas obligatoire ». Elle précise également qu’elle n’est pas posée lors des entretiens physiques, une fois le premier tri des dossiers effectué.



Publicité





Pour autant, l’avocat cité par le quotidien estime que la simple présence de cette question dans le questionnaire pourrait poser un problème légal. Selon lui, cela pourrait relever d’un « délit pénal » et exposer la société de production à d’éventuelles poursuites en justice, notamment pour discrimination à l’embauche.

Cette polémique intervient alors que la production recherche activement les nouveaux habitants de la Maison des Secrets pour la prochaine saison de Secret Story. Reste à savoir si cette controverse aura des conséquences sur le processus de casting dans les prochaines semaines.