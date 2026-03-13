Un Si Grand Soleil Spoiler : le revirement de Yann, Catherine mêlée à la mort de Lucie ! (épisode du 18 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1881 du 18 mars 2026 – Les choses vont prendre une tournure pour le moins inattendue dans votre série quotidienne d France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Yann a eu une vision de Lucie lui reprochant de s’acharner contre un innocent, il va procéder à un gros revirement face à la juge Alphand.











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En effet, Yann annonce désormais qu’il ne croit plus en la culpabilité de Gabin ! Elise ne comprend plus Yann, qui la veille encore s’acharnait contre le patient de Lucie Lecoeur…

De son côté, Johanna apprend qu’ils vont voir l’assistante sociale dans deux mois pour leur demande d’agrément. Elle se réjouit et veut fêter ça avec Yann mais il lui dit qu’il va rentrer tard… Encore une fois, elle est déçue et se pose des questions.

Et alors que Catherine invite Boris et Muriel, elle découvre un article dans la presse concernant la mort de Lucie Lecoeur… Elle fait venir Bernier. Elle lui demande s’il a vu les articles, il lui assure qu’il n’a rien à voir avec ce drame. Mais Catherine semble inquiète… Bernier assure avoir pris toutes les précautions nécessaires, elle peut dormir tranquille ! Catherine veut être certaine que la police n’a aucun moyen de remonter jusqu’à eux, Bernier lui assure que c’est le cas et qu’ils ne risquent absolument rien.



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Quel lien y-a-t-il entre Bernier, Catherine et la mort de Lucie ? Le suspense est entier.

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