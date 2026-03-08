Sept à huit du 8 mars 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 8 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 8 mars 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des succès qui font rêver : restaurants immersifs, cosmétiques ou pâtisseries. Parties de rien, elles ont construit leur réussite au culot.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Le routard de l’arnaque : comment ses victimes présumées l’ont traqué jusqu’à son arrestation.

🔵 Document exclusif en Iran : le quotidien sous les bombes des habitants de Téhéran.

🔵 Immersion au coeur des « all inclusive » d’Agadir

🔵 Et Pierre Perret dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Le célèbre chanteur a ouvert les portes de sa maison de campagne en Seine-et-Marne, un lieu chargé de souvenirs où il a vécu plus de 60 ans avec Rebecca, son âme sœur disparue le mois dernier. Profondément bouleversé, Pierre Perret s’exprime pour la première fois depuis sa disparition auprès d’Audrey Crespo-Mara, évoquant avec pudeur cette absence qui le dévaste tout en gardant « le sourire de la politesse ». Au cours de l’entretien, il revient aussi sur les femmes qui ont marqué sa vie et son parcours artistique, alors qu’il publie « Mémé Anna » aux éditions Mareuil et une collection de livres-CD.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 8 mars 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.