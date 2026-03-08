Les 12 coups de midi du 8 mars 2026 : 170ème victoire de Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 8 mars 2026, 170ème victoire de Cyprien – C’est une 170ème victoire qu’a signé Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».











Avec un gain de 2 000 euros remporté aujourd’hui, Cyprien porte sa cagnotte personnelle à 733 910 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, rappelons que l’image de fond représente le lac de Côme, en Italie, photographié depuis la Villa del Balbianello.

Quant à la célébrité qui se cacherait derrière cette étoile, il pourrait s’agir de l’actrice Eva Green. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+