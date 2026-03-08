Ligue 1 : Lens / Metz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 8 mars 2026 – Lens / Metz en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 25ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le RC Lens qui reçoit Metz.





Un match à suivre ce dimanche après-midi à 15h en exclusivité sur Ligue 1+.







Publicité





Le RC Lens reçoit le FC Metz ce dimanche au stade Bollaert-Delelis pour la 25ᵉ journée de Ligue 1. Dauphins du Paris Saint-Germain au classement, les Lensois réalisent une saison remarquable et veulent profiter de ce match à domicile pour consolider leur deuxième place et rester dans la course au titre. Portés par leur public, les Sang et Or auront l’ambition de poursuivre leur solide dynamique dans leur antre.



Publicité





En face, Metz traverse une saison beaucoup plus compliquée. Actuellement 18ᵉ et en pleine lutte pour le maintien, les Messins ont besoin de points pour se rapprocher de la place de barragiste. Face à l’une des équipes les plus performantes du championnat, ils devront réaliser un match solide pour espérer créer la surprise dans le Nord.

Lens / Metz – Composition des équipes

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Saïd – Édouard

🔵 Metz (composition probable) : Fischer – Kouao, S. Sané, Gbamin, Colin – Munongo, Touré, Traoré – Michal, Diallo, Tsitaishvili

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lens / Metz ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 15h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lens / Metz, 25ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.