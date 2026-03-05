Bigflo et Oli bloqués à Dubaï en pleine guerre au Moyen-Orient : ils ont finalement réussi à rentrer en France

Par

Alors que les tensions et les opérations militaires se poursuivent au Moyen-Orient, Bigflo et Oli ont vécu une mésaventure inattendue lors de leur retour en Europe. Les deux frères toulousains se sont retrouvés bloqués plusieurs jours à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en raison des perturbations du trafic aérien liées au contexte géopolitique.


Heureusement, la situation s’est finalement débloquée. Mercredi soir, les rappeurs ont annoncé en story sur Instagram avoir réussi à quitter le pays et à rentrer en France : « On a réussi à avoir un vol ! Force à ceux qui attendent encore de pouvoir rentrer », ont-ils écrit à leurs abonnés.

Une simple escale qui a tourné à l’imprévu

À l’origine, Bigflo et Oli ne devaient rester que très peu de temps aux Émirats. Les deux artistes revenaient du Népal, où ils avaient tourné le clip de leur prochain single « Karma ».

Mais leur escale à Dubaï, initialement prévue pour durer seulement deux heures, s’est transformée en séjour forcé de plusieurs jours. Mardi, ils avaient expliqué sur les réseaux sociaux être bloqués sur place en raison de la situation dans la région et la fermeture de l’espace aérien.


Les frères avaient toutefois tenu à rassurer leurs fans sur leur sécurité : « Rien de très grave car on entend juste des bruits de missiles des fois, mais on sent qu’on est sécurité », avaient-ils confié, évoquant surtout une forme de « malchance » dans cette situation imprévue.

Retour en France après plusieurs jours d’attente

Après plusieurs jours d’incertitude et d’attente pour trouver une place sur un vol disponible, les deux artistes ont donc finalement pu rentrer en France mercredi soir.

Un soulagement pour Bigflo et Oli, qui ont également eu une pensée pour les nombreux voyageurs encore coincés dans la région à cause des perturbations du trafic aérien. Les rappeurs devraient désormais pouvoir reprendre leurs activités… et préparer la sortie de leur prochain single « Karma », dont le clip a été tourné au Népal juste avant cette mésaventure.

