Tennis Indian Wells : Fils / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Indian Wells ATP – le match Fils / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce jeudi soir. Le français Arthur Fils affronte l’allemand Alexander Zverev en quart de finale d’Indian Wells.





Un match à suivre ce soir à partir de 19h sur Eurosport.







Âgé de 21 ans, Arthur Fils réalise un très beau parcours dans le tournoi après sa victoire marquante contre Félix Auger-Aliassime en huitièmes de finale. Face à lui, Alexander Zverev, actuel numéro 4 mondial, part légèrement favori grâce à son expérience mais le français l’a déjà battu. Ce duel promet un match intense entre la puissance du joueur allemand et l’audace du jeune Français, qui espère créer l’exploit pour atteindre le dernier carré.



ATP Indian Wells le match Fils / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 19h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Zverev, quart de finale du tournoi de tennis d’Indian Wells, un match à suivre ce soir sur Eurosport.