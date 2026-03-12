Ici Tout Commence spoiler : Angèle prête à tirer un trait sur Stanislas ? (vidéo épisode du 17 mars)



Ici tout commence spoiler – Angèle va décider de rompre avec Stanislas dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, il n’a fait que mentir et il était prêt à partir sans rien lui dire !











Pour Angèle, c’est trop. Le père de Coline a fait pareil, il les a abandonnées du jour au lendemain. Et Stanislas le savait ! Angèle avoue à Coline qu’elle souffre, elle aime toujours Stanislas et elle a l’impression qu’on lui a transpercé le coeur. Mais même si Coline lui conseille de lui parler, Angèle se dit incapable de lui pardonner…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1394 du 17 mars 2026 : Angèle aime toujours Stanislas

