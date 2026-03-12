The Power du 12 mars 2026 : Jonathan va-t-il être démasqué ? Qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 4)



The Power, résumé détaillé de l’épisode 4 du jeudi 12 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve Beverly et Julien en salles des indices, Kaos s’apprête à leur révéler le premier indice sur le Power Player !











Voici l’indice : le prénom du Power Player contient au moins un O ou un A. Julien et Beverly comprennent que ça les innocentent et font la liste des joueurs… Et Julien remarque que le « ou » est souligné. Il pense que c’est un indice et ils pensent que c’est Jean-Edouard !

Ils rejoignent les autres, fous de joie, certains d’avoir démasqué le Power Player. Jonathan stresse ! Ils annoncent que c’est Jean-Edouard, ce dernier ne comprend rien. Ils dévoilent ensuite le véritable indice. Jonathan est ravi : ils sont à côté de la plaque.

Les autres font la liste des joueurs dont les prénoms ont un O ou un A. Ça fait beaucoup, il va falloir attendre les prochains indices.



Kaos organise une nouvelle soirée en mode Coachella. Et Kaos annonce en pleine soirée que le Power Player a décidé de punir quelqu’un qui devient trop dangereux : quelqu’un va les quitter dès ce soir ! Kaos précise que c’est juste la soirée que l’un d’eux va quitter, pas le jeu. Il sera mis en quarantaine dans la « chaotique house », une bulle où souffle du vent et des ballons. Et c’est… Julien !

Cette décision confirme à Julien que Jean-Edouard est le Power Player, il se fait totalement berner. Pendant ce temps là, Jonathan se rapproche de Laura… Et Jordan décide ensuite de parler à Manon pour mettre les choses à plat.

Kaos annonce qu’un moment décisif les attend demain : la confrontation avec le Power Player, un face à face téléphonique pour l’un d’entre eux. Benoit se propose instantanément pour y aller ! Certains hésitent mais ils décident finalement de lui faire confiance.

Julien est libéré, il a toujours les mêmes soupçons. Et tout le monde va se coucher. Le lendemain, tout le monde tente de briefer Benoit avant le face à face téléphonique. Laura finit par balancer à Benoit qu’elle pense que Jonathan est le Power Player !

SPOILER Jonathan sera-t-il démasqué ?

Dans l’épisode de demain, vous allez découvrir que Benoit va tenter de conforter les soupçons des autres sur Jean-Edouard après son face à face téléphonique avec le Power Player. Mais Laura continue de soupçonner Jonathan. Et ça sera l’heure de la première cérémonie de l’élimination ! Chacun va devoir voter pour tenter de démasquer le Power Player. Certains ont trouvé que c’était Jonathan mais il ne s’agit pas de la majorité, il n’est donc pas démasqué ! Lui et ses complices sont donc hors de danger pour l’élimination. Les autres sont tous sur la roue de l’infortune et Julien est le premier à être désigné. Il est suivi de Soraya et Beverly. L’un d’eux va être éliminé par le Power Player !

The Power, le replay du 12 mars

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce jeudi 12 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 13 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 5.