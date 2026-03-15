Tennis Indian Wells : la finale Medvedev / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Indian Wells ATP – la finale Medvedev / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche soir. Le numéro 2 mondial Yannik Sinner affronte le russe Daniil Medvedev en finale d’Indian Wells.





Un match à suivre ce soir à partir de 22h sur Eurosport.







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La finale du Masters 1000 d’Indian Wells oppose ce soir deux des joueurs les plus en forme du circuit : Daniil Medvedev et Jannik Sinner. Le Russe, 11ème à l’ATP, s’est qualifié en frappant fort en demi-finale en mettant fin à la série de 16 victoires consécutives de Carlos Alcaraz cette saison, tandis que l’Italien, numéro 2 mondial, a dominé Alexander Zverev avec autorité pour atteindre sa première finale dans le tournoi californien.



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Cette affiche promet un duel spectaculaire entre deux styles opposés : la défense et la science tactique de Medvedev face à la puissance et à l’agressivité de Sinner. L’Italien mène légèrement leur face-à-face (8-7) mais le Russe arrive lancé après une série de succès et semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Une chose est sûre : quoi qu’il arrive, Indian Wells sacrera cette année un nouveau champion.

ATP Indian Wells la finale Medvedev / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 22h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Medvedev / Sinner, finale du tournoi de tennis d’Indian Wells, un match à suivre ce soir sur Eurosport.