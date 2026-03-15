Enquête Exclusive du 15 mars 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 15 mars 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Spectaculaires et sauvages : les paradis secrets de la riviera brésilienne ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 15 mars 2026 : votre émission en résumé

Dans le nord-est du Brésil, le décor est absolument unique : des plages paradisiaques et des lagons aux eaux cristallines nichés au cœur d’immenses dunes de sable. À bord de buggys — le seul moyen de circuler dans cette nature sauvage — des touristes venus du monde entier parcourent ces étendues préservées, transformées en véritable terrain d’aventure. Joyau de la région, Jericoacoara, ancien village de pêcheurs, est aujourd’hui devenue l’une des stations balnéaires les plus prisées au monde.

Dans les environs, les projets touristiques rivalisent de démesure. On y trouve par exemple le Pirata Bar, considéré comme la discothèque la plus extravagante du Brésil, ou encore le Beach Park, un immense complexe aquatique. Dans cette course au spectaculaire, un millionnaire italien a même inauguré un parc à thème consacré aux dinosaures en bord de mer. Il prépare désormais un ambitieux projet hôtelier au cœur de la jungle : une mini-ville composée d’une dizaine de quartiers thématiques, inspirés de différents pays comme l’Italie, la France, le Maroc ou le Japon.



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Mais cet essor touristique fulgurant n’est pas sans conséquences pour l’écosystème fragile de la région. Pour loger les nombreuses personnes qui travaillent dans le secteur, une urbanisation sauvage se développe rapidement. Autre effet inquiétant : la criminalité progresse, notamment à Fortaleza, la grande métropole régionale.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.