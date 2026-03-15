Ligue 1 : Rennes / Lille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 15 mars 2026 – Rennes / Lille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 26ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce dimanche soir avec le Stade Rennais qui reçoit le LOSC.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Publicité





Le Stade Rennais reçoit le LOSC Lille ce soir au Roazhon Park en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Les deux équipes, très proches au classement, visent une place dans le top 5 et les places européennes, ce qui donne à cette rencontre un enjeu important dans la course à l’Europe.

Rennes, solide à domicile cette saison, espère poursuivre sa bonne dynamique devant son public. En face, Lille reste une équipe difficile à manœuvrer mais qui manque parfois d’efficacité offensive ces dernières semaines. Dans ce duel entre deux formations ambitieuses, l’affiche promet un match intense et équilibré pour conclure la journée de championnat.



Publicité





Rennes / Lille – Composition des équipes

🔵 Rennes (composition probable) : Samba – Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin – Szymanski, Rongier, Camara – Al-Tamari, Lepaul, Nordin

🔵 Lille (composition probable) : Özer – Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud – André, Bouaddi – Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Rennes / Lille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Rennes / Lille, 26ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.