Tout le monde veut prendre sa place : Vincent a-t-il été éliminé pour son retour ? (16 mars 2026)

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Après une semaine de pause pour les Jeux Paralympiques, Vincent était de retour ce lundi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Mais le Champion a-t-il été éliminé ou a-t-il réussi à garder sa place dans le fauteuil rouge ?











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La réponse est… non ! En effet, Vincent n’a pas été inquiété ce midi pour son grand retour et il a signé une 153ème victoire. Le Champion, toujours à la 3e place du classement des meilleurs champions, totalise désormais 187.800 euros de gains en 153 victoires.

Notez que Vincent est désormais à 22 victoires de dépasser Joël au classement des plus grands champions de l’histoire du jeu de France 2.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Joël, 174 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Vincent, 153 victoires, 187.800 euros (depuis septembre 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 16 mars, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 16 mars 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv