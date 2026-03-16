Demain Nous Appartient du 16 mars : Leïla toujours en vie ? Noor fait une découverte (résumé + vidéo épisode 2161 en avance)

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Demain nous appartient du 16 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2161 de DNA – Leïla serait-elle toujours en vie dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, alors que Soraya demande Gabriel en mariage, Noor reçoit une vidéo choc sur leur mère…





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Demain nous appartient du 16 mars 2026 – résumé de l’épisode 2161

Soraya et Gabriel sortent de leur rendez-vous pour l’agrément d’adoption avec des ressentis différents : elle est confiante, lui stressé. Au Spoon, Soraya confie ses inquiétudes à Noor et, en voyant l’alliance d’Audrey, a une idée. Elle demande ensuite Gabriel en mariage, et il accepte. Ils fixent rapidement la date au 31 mars pour une cérémonie en petit comité.

Lors d’un apéro avec leurs amis, ils annoncent leur mariage prévu dans 15 jours. Mais Noor reçoit alors une mystérieuse vidéo anonyme montrant une femme ressemblant à leur mère Leïla, accompagnée du message : « Ta mère est vivante ».



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Par ailleurs, Marianne refuse de pardonner à Sébastien et tente de s’inscrire sur une appli de rencontres malgré les mises en garde de Judith, Chloé et Alex.

Au commissariat, Martin est félicité pour l’arrestation de Mussard. De son côté, Adam regrette d’avoir soutenu son professeur manipulateur, tandis que Gloria l’encourage avant son stage dans un grand cabinet.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : le mariage tourne au drame, un retour, les résumés jusqu’au 3 avril 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 16 mars 2026 – extrait de l’épisode

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