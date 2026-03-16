Les 12 coups de midi du 16 mars 2026 : victoire de Cyprien, l’étoile mystérieuse se dévoile

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Les 12 coups de midi du 16 mars 2026, 177ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec une adversaire peu efficace, il a signé une victoire à seulement 100 euros aujourd’hui.











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Les 12 coups de midi du 16 mars, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte totaliser 741 710 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 3 indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, et une pile de livres.

On peut d’ores et déjà vous annoncer que l’actrice Eva Green pourrait être derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+