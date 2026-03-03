Un Si Grand Soleil Spoiler : Janson en prison, Caroline fait une révélation choc (épisode du 6 mars)



Un si grand soleil spoiler épisode 1873 du 6 mars 2026 – Etienne Janson va être mis en examen et placé en détention provisoire dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Un soulagement pour Pablo, qui reprend les cours au lycée.











Mais si Pablo est ravi de retrouver Noura, c’est toujours très tendu avec Alexis… Celui-ci reproche à sa mère, Aude, de l’avoir mis dans une situation compliquée vis à vis de ses copains.

Au commissariat, c’est aussi très tendu entre Hugo et Thierry. Hugo accuse son collègue de s’être acharné sur Pablo par racisme. Il dit à Thierry de ne plus lui adresser la parole !

Et le soir, Caroline avoue à son fils qu’elle redoute de rentrer à Lyon et se retrouver seule… Elle réalise qu’elle était sous l’emprise de Martin et que leur couple était toxique. Caroline fait alors un aveu à Hugo : elle a besoin de lui et de Pablo dans sa vie ! Aurait-elle envie de le reconquérir ?



