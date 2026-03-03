« L’île de la tentation » du 3 mars 2026 : Laureen découvre la tromperie de Tino ! (extrait vidéo épisode 7)



« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 3 mars 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 7 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et on peut vous dire que ça va chauffer alors que deux alarmes vont retentir sur la plage des femmes !





A découvrir dès 21h10 sur W9 et M6+.







Ce qui vous attend dans l’épisode du 7 ce 3 mars 2026, extrait vidéo

Ce soir dans « L’île de la tentation », la tension monte d’un cran. Alors que les femmes tentent de relâcher la pression lors d’une séance de yoga, l’alarme retentit soudainement… puis une deuxième fois quelques minutes plus tard. Le message est clair : deux de leurs compagnons ont cédé à la tentation.

L’angoisse envahit immédiatement la villa. Virginie, déjà fragilisée par le départ de Rémi pour un date de 24 heures avec sa tentatrice, est persuadée qu’il fait partie des fautifs. Le doute la ronge.



Au feu de camp des femmes, l’ambiance vire au drame. Laureen s’effondre en découvrant que Tino a franchi la ligne rouge avec Emma. En larmes, elle accuse le coup face aux images accablantes.

De son côté, Elisa tombe de haut en voyant Julien dans une attitude qu’elle ne lui connaissait pas, à deux doigts de craquer. Sous le choc, elle confie qu’il est en train de la perdre.

À l’issue de la soirée, il ne reste plus que Virginie et Lucie dans l’attente de découvrir l’identité du second homme infidèle. Lucie ne tardera pas à apprendre ce qu’Hugo a réellement fait…

Profitez du calme, avant la tempête 🌪️

"L'île de la tentation", tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/NJIbgVtLVA — W9 (@W9) March 3, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont décidé de mettre leur amour à l’épreuve. Ils se sont promis fidélité et soutien, mais avec le temps, les incertitudes ont ébranlé leurs certitudes et jeté une ombre sur leur avenir à deux. Pour savoir où ils en sont vraiment, ils vont se lancer dans une aventure hors norme : durant 16 jours, ils vivront totalement séparés, sans le moindre contact.

D’un côté, les femmes s’installeront sur une plage de rêve, entourées de dix célibataires prêts à tout pour les séduire. De l’autre, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, déterminées à faire vaciller leurs convictions.

Cette saison, les repères vont voler en éclats, les limites seront testées et certaines vérités éclateront là où personne ne les attend. Venus avec des doutes, ils quitteront l’Île de la tentation avec des réponses. Ensemble… ou non.