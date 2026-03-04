

Publicité





La Grande Librairie du 4 mars 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 4 mars 2026 : invités et sommaire

Cette semaine, dans La Grande Librairie, à l’heure où plus que jamais, la pensée se polarise, on prend le risque du dialogue. Augustin Trapenard reçoit Joann Sfar, Wajdi Mouawad, Yasmina Khadra, Agnès Desarthe et Maryse Burgot.

🟥 Maryse Burgot

Grand reporter à France Télévisions depuis plus de 35 ans, Maryse Burgot a couvert de nombreux conflits internationaux. Dans « Loin de chez moi » (Fayard / Le Livre de Poche), elle revient sur son parcours, rend hommage à ses racines agricoles et partage les défis rencontrés pour témoigner au cœur des zones de guerre.



Publicité





🟩 Agnès Desarthe

Dans « Qui se ressemble » (Buchet-Chastel), Agnès Desarthe explore l’histoire de sa famille juive arabophone, entre la Libye, l’Algérie et la France. Elle y évoque son incompréhension d’enfant face au conflit israélo-arabe et livre un récit intime sur la mémoire, l’exil et la transmission.

🟨 Yasmina Khadra

Avec « Le prieur de Bethléem » (Flammarion), Yasmina Khadra poursuit son travail autour des fractures du Moyen-Orient. Il y raconte l’histoire d’un moine palestinien déterminé à faire entendre son récit, quitte à séquestrer un éditeur pour être publié.

🟦 Wajdi Mouawad

Dans « Le serment d’Europe » (Actes Sud / Léméac) et Jusqu’au bord de son ravin, les verbes de l’écriture (Seuil), Wajdi Mouawad interroge la violence comme héritage historique et intime. Son œuvre met en lumière la puissance de l’écriture comme acte de dignité, de reconnaissance et peut-être de réconciliation.

🟥 Joann Sfar

Avec « Terre de sang », le temps du désespoir (Les Arènes BD), Joann Sfar part à la rencontre de Palestiniens de Cisjordanie et d’Israël. À travers ce roman graphique, il donne la parole à celles et ceux qui vivent un conflit devenu insoutenable.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 4 mars 2026 à 21h sur France 5.