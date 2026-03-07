Un Si Grand Soleil Spoilers : la mort de Lucie, Caroline s’installe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 mars 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 9 au 13 mars 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mort de Lucie. La maîtresse de Yann est retrouvée morte à son cabinet alors que la veille, elle s’est violemment disputée avec lui… Elle devait également recevoir Gabin en fin de journée mais ce dernier a été retrouvé dans par les pompiers, ils ne se souvient de rien…

Yann va complètement vriller. Non seulement il ne parle pas de sa relation à ses collègues, mais en plus il va détruire des preuves ! Il supprime son nom dans le répertoire du téléphone de Lucie, ainsi que les messages qu’ils ont échangés. Mais grâce au témoignage de Muriel, Elise explore la piste de l’homme de marié avec qui elle entretenait une liaison… Et coup de grâce pour Yann : Muriel engage Johanna pour défendre la mère de Lucie, qui veut se constituer partie civile.



Pendant ce temps là, Caroline a un entretien chez L Cosmétiques. Sabine voit son installation à Montpellier d’un mauvais oeil mais elle annonce qu’elle est embauchée, pour le plus grand plaisir de Pablo et de Hugo !

A la ferme, les débuts de Flore sont laborieux…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 (épisode 1874) : Tandis que Caroline concrétise son installation à Montpellier, Lucie débarque chez Yann.

Mardi 10 mars 2026 (épisodes 1875) : Alors que Flore se heurte à la réalité du travail à la ferme, une tragédie plonge Yann en plein cauchemar.

Mercredi 11 mars 2026 (épisode 1876) : Sabine découvre que son père a donné un coup de pouce à Caroline. De son côté, Muriel s’inquiète pour Lucie.

Jeudi 12 mars 2026 (épisode 1877) : Johanna se voit confier une nouvelle affaire qui ne plait pas à Yann. Côté ferme, Flore s’engage dans une course-poursuite effrénée.

Vendredi 13 mars 2026 (épisode 1878) : Ludo a une idée pour exploiter les talents de Flore, quant à Johanna, elle réalise que son projet n’a pas l’effet escompté.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 9 au 13 mars 2026

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 9 au 13 mars 2026