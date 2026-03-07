C à vous du 7 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 7 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre au Moyen-Orient : Jean-Noël Barrot, Ministre des Affaires étrangères, est l’invité exceptionnel de C à vous

🔵 Guerre en Iran, chute des mollahs : Kheiron et sa mère Fereshteh Tabib témoignent dans C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Sidonie Bonnec et Bruno Guillon pour l’émission “Tout le monde a son mot à dire” du lundi au samedi sur France 2

Sonia Rolland pour la série “Tropiques criminels” dès le 13 mars sur France 2

Viktor Vincent pour son spectacle “Fantastik”

