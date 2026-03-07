

20h30 le samedi du 7 mars 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 7 mars 2026 : Hollywood, le cœur tricolore

Le 16 mars 2026, Los Angeles vibrera au rythme de la cérémonie des Oscars. Parmi les grands favoris figure un acteur qui s’est imposé en quelques années comme l’une des figures majeures d’Hollywood : Timothée Chalamet. Grâce à sa performance dans Marty Supreme, il pourrait bien repartir avec l’Oscar du meilleur acteur.

Très apprécié en France, Timothée Chalamet entretient un lien particulier avec le pays, un attachement qu’il revendique volontiers. Mais il n’est pas le seul Américain à cultiver cet amour pour l’Hexagone. De Jodie Foster à Natalie Portman, le magazine revient sur la relation singulière que certaines stars hollywoodiennes entretiennent avec la France.



