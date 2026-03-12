Plus belle la vie spoiler : une nouvelle énigme, Jean-Paul perd le contrôle avec Kassian ! (13 mars 2026)



Plus belle la vie en avance du 13 mars 2026 – Jean-Paul a réussi à ouvrir le CryptText mais ce n’est que le début de l’enquête dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, vendredi 13 mars 2026, Jean-Paul et Stanislas vont découvrir une nouvelle énigme et ça s’annonce encore bien compliqué !











La police fouille de fond en combles le bar du Mistral à la recherche d’un nouvel indice. Jean-Paul interroge Thomas sur un éventuel évènement ou client suspect vu ces derniers jours. Thomas ne voit pas mais il finit par évoquer son père, Roland. Boher comprend alors qu’ils cherchent au mauvais endroit : ils doivent se rendre à l’ancien bar du Mistral, celui de Roland dans l’ancien quartier en ruines !

Sur place, Jean-Paul découvre qu’il avait raison. Avec Stanislas, il découvre une stèle avec son portrait et caché dessous : un QR code. En le scannant avec son téléphone, Boher découvre une nouvelle énigme sur la victime : « Il est très important pour elle. C’est ici qu’il est né. Il a trois parents ».



Jean-Paul ne comprend pas cette énigme et décide d’aller voir Kassian en prison. Là, il assure encore à Jean-Paul que ce n’est pas lui qui a créé ce jeu. Boher décide de pousser dans ses retranchements : il déchire la photo de sa mère et les pages du nouveau livre qu’il écrit ! Il devient ensuite violent, il plaque Kassian contre le mur ! Ce dernier ne se laisse pas impressionner et lui dit qu’une deuxième femme risque de mourir par sa faute !

Rendez-vous sur TF1+ pour voir les épisodes de votre série quotidienne en streaming. Deux épisodes en avant-première pour les abonnés premium.