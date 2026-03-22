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Vivement Dimanche du 22 mars 2026 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h40 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







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Vivement Dimanche du 22 mars 2026 : les invités

Pour ce nouveau numéro inédit de « Vivement dimanche », Michel Drucker accueille une nouvelle fois sur son célèbre canapé rouge des personnalités issues d’univers très différents, entre confidences, actualité et moments d’émotion.

Une première partie consacrée à Clémentine Célarié

En première partie, l’animatrice reçoit l’actrice Clémentine Célarié, invitée fil rouge de l’émission. L’occasion de revenir sur sa riche carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision, mais aussi sur ses projets actuels. Elle sera entourée de plusieurs invités venus évoquer son parcours et partager des souvenirs, parmi lesquels l’acteur Olivier Rabourdin, le jeune comédien Gustave Reichert et l’écrivaine Fatou Diome, qui apporteront chacun leur regard et leurs témoignages sur cette artiste engagée et passionnée.



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Une seconde partie éclectique et artistique

La seconde partie de l’émission s’ouvre à d’autres horizons, avec la présence de la journaliste et productrice Catherine Ceylac, de la violoncelliste et chanteuse Ana Carla Maza, du Lieutenant-Colonel Christophe, venu évoquer son parcours et ses missions, ainsi que de la créatrice de mode Nathalie Garçon.

Comme le veut la tradition de l’émission, le dessinateur Emmanuel Chaunu ponctuera la rencontre de ses caricatures en direct, revisitant avec humour et tendresse la vie et la carrière des invités.

Entre confidences, musique, témoignages et surprises, ce nouveau numéro de Vivement dimanche promet un moment chaleureux et convivial, fidèle à l’esprit du rendez-vous dominical de France 3.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV