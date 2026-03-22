Les 12 coups de midi du 22 mars 2026 : plus que 19 cases sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

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Les 12 coups de midi du 22 mars 2026, 183ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Cyprien a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur.











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Les 12 coups de midi du 22 mars, cinq indices sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien monte à 761 760 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a quatre indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, une pile de livres, un drapeau de pirates, et des roses.

Rappelons que c’est l’actrice Eva Green qui pourrait être derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert, et les roses car elle a été égérie de la campagne automnale de Roger Vivier intitulée « La Rose Vivier ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+