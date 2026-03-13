13h15 le dimanche du 22 mars 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 22 mars 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec l’épisode 3 de la saison 13 de la série « Le feuilleton des Français ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 22 mars 2026 : le sommaire

Pendant plusieurs mois, le magazine a suivi des femmes et des hommes que rien ne semble pouvoir arrêter. Pour préserver leur emploi, défendre leur passion ou relancer leur activité, ils sont prêts à déplacer des montagnes. Leur ténacité et leur détermination finiront-elles par porter leurs fruits ? L’émission « 13h15 le dimanche » est également allée à la rencontre de Français pour recueillir leur regard sur l’actualité. Comment traversent-ils, au quotidien, les secousses du monde et de la vie politique ?

L’hiver a été particulièrement éprouvant pour les équipes de l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, confrontées notamment à de jeunes patients dépendants au protoxyde d’azote. En Savoie, les avalanches ont donné bien du travail à David et aux gendarmes de Modane, mobilisés sans relâche.



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Mais après la tempête, l’éclaircie semble enfin arriver. Six mois après l’abattage de tout son troupeau en raison d’une épidémie, Amandine s’apprête à racheter ses premières vaches. Sur l’étang de Thau, de jeunes ostréiculteurs peuvent de nouveau récolter et commercialiser leurs huîtres après une longue période d’interdiction.

Marie, après trente-cinq ans passés chez Brandt, se lance aujourd’hui un nouveau défi : retrouver un emploi. Laurent, restaurateur, poursuit quant à lui son combat pour proposer une cuisine de qualité à prix accessible. Après avoir sauvé ses établissements grâce à un menu à 10 euros, il ouvre désormais une nouvelle enseigne à proximité de l’autoroute.

Se battre, persévérer, savoir s’adapter et se réinventer : tels sont les maîtres-mots des protagonistes de notre feuilleton.