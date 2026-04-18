100% logique du 18 avril 2026 : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



Publicité





100% logique du 18 avril 2026 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





100% logique du 18 avril 2026, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Bertrand Chameroy, Helena Noguerra et Bénabar.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

Quel que soit l’âge ou le niveau de connaissances, chacun peut tenter sa chance. Un enfant de 8 ans peut tout autant gagner qu’un adulte de 80 ans, puisque chaque réponse se trouve « sous vos yeux »… encore faut-il savoir la repérer !



Publicité





100 candidats s’affrontent avec un objectif : aller le plus loin possible et tenter de remporter une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. Pour y parvenir, ils devront enchaîner une série de questions, allant de la plus accessible (réussie par 95 % des Français) à la plus redoutable (que seuls 1 % maîtrisent).

Au début du jeu, chaque participant dispose de 1 000 €. Mais à la moindre erreur, il est éliminé et sa mise vient alimenter la cagnotte finale. Les derniers candidats encore en lice auront alors l’opportunité de répondre à la question ultime — celle que seulement 1 % de la population peut résoudre — pour tenter de décrocher le jackpot.

Qui saura éviter tous les pièges et triompher jusqu’à la dernière question ? Ce quiz événement invite aussi les téléspectateurs à tester leur sens de l’observation, leur logique et leur intuition… et à se comparer en famille !

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV