« Meurtres en Concarneau » : votre téléfilm inédit ce 18 avril sur France 3 (histoire, interprètes)

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« Meurtres en Concarneau » au programme TV du samedi 18 avril 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres en Concarneau », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Guillaume Arnault et Raphaëlle Agogué.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« Meurtres en Concarneau » : l’histoire

Le jour se lève à Concarneau et, comme à l’accoutumée, le premier bac fend les eaux en direction de la ville close. Mais à l’approche des remparts, une scène troublante apparaît entre algues et rochers : le corps inerte d’un plongeur, transpercé par un tournevis. Sur sa combinaison, une inscription mystérieuse : « Mallozh dit “ta !” ».

Chargé de cette affaire aussi énigmatique que sombre, le capitaine Gabriel Rivière, du SRPJ de Quimper, fait équipe avec Magali Morvan, officier de la gendarmerie locale. Ensemble, ils plongent au cœur d’une enquête qui les entraîne sur les rivages de la mer d’Iroise, dans l’univers discret des marins-pêcheurs et jusque dans les profondeurs de l’histoire tourmentée de la Bretagne…



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Casting : interprètes et personnages

Avec Guillaume Arnault (Gabriel Rivière), Raphaëlle Agogué (Magali Morvan), Camille Aguilar (Clara Vernon), Anne Girouard (Alice Quemeneur), Juliette Tresanini (Maël), Hubert Delattre (Bruno Rivière), Bertrand Constant (Erwan Benek), Yaël Dyens (Armel Arieux), Laurent Bateau (Gwen Korrigan)