Danse avec les Stars : et le gagnant est... (résumé + replay finale DALS 17 avril 2026)

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Danse avec les Stars, résumé de la finale du 17 avril 2026 – C’est parti pour la grande finale de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, on connaitra le nom du couple gagnant de la saison ! Emma et Dorian Rollin, Samuel Bambi et Ana Riera, et Juju Fitcats et Jordan Mouillerac s’affrontent.











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Les couples vont d’abord danser deux fois et à l’issue de ces danses, l’un des trois finalistes sera éliminé. Les deux derniers couples danseront alors une dernière fois.

Emma et Dorian Rollin dansent un freestyle. Jean-Marc parle d’un départ canonissime, il aurait aimé un peu plus d’émotion. Mel veut plus de connexion. Fauve les félicite, elle a trouvé que ça a mis du temps à démarrer. Et Chris est content, elle a donné plus que ce qu’il s’attendait à voir.

Les notes d’Emma : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 33 pts



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Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent leur freestyle. Mel en veut encore plus, Jean-Marc a adoré. Chris annonce qu’il en veut en plus !

Les notes de Juju : 10 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 36 pts

Samuel Bambi et Ana Riera dansent un freestyle. Jean-Marc est très ému, tous le jury les félicite !

Les notes de Samuel : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 39 pts

Emma et Dorian Rollin passent pour leur seconde danse. Ils reprennent leurs meilleurs danses de la saison. Mel a adoré et la félicite. Jean-Marc annonce qu’il y avait l’émotion qu’il voulait. Chris note encore un manque d’énergie.

Les notes d’Emma : 10 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 36 pts

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent eux aussi leur medley. Fauve salue leur parcours technique. Chris salue la technique.

Les notes de Juju : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 38 pts

Samuel Bambi et Ana Riera terminent avec leur medley. Tout le jury le félicite et Chris met son premier et dernier 10 de la saison !

Les notes de Samuel : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 10 de Chris, total : 40 pts

Le classement à l’issue de la première partie

1. Samuel et Ana 79 points

2. Juju et Jordan 74 points

3. Emma et Dorian 69 points

23h20 : c’est l’heure des résultats des premiers votes. Juju et Jordan sont qualifiés face à Samuel et Anna, Emma et Dorian sont éliminés !

Et le couple gagnant est…

Les deux dernier couples dansent une dernière fois, sans notes : seul le public décide et vote pour désigner les gagnants !

00h : c’est l’heure du verdict. Samuel Bambi et Ana Riera sont les grands gagnants avec 53% des votes contre 47% pour Juju Fitcats !

Danse avec les Stars, le replay du 17 avril 2026

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle saison de Danse avec les Stars. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.