13h15 le dimanche du 12 avril 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 12 avril 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec le reportage intitulé « Eleveurs sur le fil ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 12 avril 2026 : le sommaire

L’émission « 13h15 le dimanche » s’est rendue dans le Lot pour partir à la rencontre de jeunes agriculteurs qui, malgré les difficultés, restent profondément attachés à leur métier.

Les équipes ont ainsi exploré les causses du Quercy afin de suivre le quotidien de jeunes éleveurs déterminés à relever les défis pour vivre de leur passion.



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Entre réussites et obstacles

Julien, 35 ans, a toujours rêvé d’exercer ce métier, qu’il a finalement découvert bien plus exigeant qu’il ne l’imaginait. Aujourd’hui, à la tête d’un troupeau de 45 bêtes, il peut néanmoins se féliciter d’avoir tenu bon, malgré les périodes difficiles.

De leur côté, Solenn, 28 ans, et sa sœur Isaure, 20 ans, reprennent l’exploitation laitière familiale. Elles avancent avec motivation, sous le regard à la fois fier et légèrement inquiet de leur mère et de leurs grands-parents.